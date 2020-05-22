Госдума узаконила право вернуть деньги за билеты при ЧС или его угрозе

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон, закрепляющий право пассажира отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения ЧС, а также при режиме повышенной готовности.

Документ предоставляет правительству РФ право устанавливать особенности исполнения договора воздушной, водной или железнодорожной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора (теоретически это может быть выдача ваучера вместо возврата денег) или отказаться от его исполнения и возместить плату за проезд в порядке и сроки, установленные правительством.

Это право кабмину предоставляется при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС. Некоторые авиакомпании ранее предложили узаконить их право на выдачу ваучеров вместо возврата денег за авиабилеты.

Согласно принятому закону, при отказе пассажира от перевозки в связи с подобными угрозами и с введением таких режимов плата за проезд подлежит возврату пассажиру, причем также в порядке и в сроки, установленные кабмином.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что вернуть полную стоимость авиабилетов из-за введения режима самоизоляции и ограничений на передвижение можно, так как это вынужденный отказ от полета. Поэтому и было решено прямо прописать в законодательстве право россиян вернуть деньги за поездки, несостоявшиеся из-за ЧС или его угрозы. Режим повышенной готовности вводится как раз при угрозе возникновения ЧС.