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2020-05-22T12:29
https://ria.ru/20200522/1571832174.html
У 23 пациентов и сотрудников интерната под Волгоградом выявили COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

У 23 пациентов и сотрудников интерната под Волгоградом выявили COVID-19

12:29 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена еще у 23 пациентов и медработников психоневрологического интерната в Жирновском районе Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Ранее сообщалось, что в психоневрологическом интернате в Жирновском районе произошла вспышка коронавирусной инфекции, из 90 пациентов COVID-19 был выявлен у 30 человек, у большинства болезнь протекает в легкой форме.
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"Сейчас у нас положительных результатов - 45 человек (из интерната - ред.) находятся в больнице Жирновска и восемь человек остаются в больнице города Камышина, соответственно 53 человека", - сказал Алимов. Таким образом, инфекция выявлена еще у 23 человек.
По информации комитета здравоохранения региона, среди заболевших пять сотрудников интерната.
По информации оперштаба, на 22 мая в Волгоградской области зарегистрировано 2002 случая коронавирусной инфекции, в том числе 89 за последние сутки. Выписаны 640 человек, 13 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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