Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T12:48
https://ria.ru/20200522/1571832063.html
Врач рассказала, чем опасны абрикосы
https://cdn24.img.ria.ru/images/36198/80/361988071_0:54:1024:630_1036x0_80_0_0_053a13ecab01b4c873e7158365f515af.jpg
РИА Новости

Врач рассказала, чем опасны абрикосы

12:29 22.05.2020 (обновлено: 12:48 22.05.2020)
7101
© Flickr / Juan Antonio CapóАбрикосы
Абрикосы
© Flickr / Juan Antonio Capó
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Чрезмерное употребление абрикосов может вызвать не только проблемы с пищеварением, но и может привести к аллергической реакции, рассказала агентству городских новостей "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Так, по словам специалиста, у человека могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за развития процессов брожения в кишечнике.
По ее словам, в абрикосах содержится витамин А и бета-каротин, способствующий укреплению иммунитета и снижающий риск инфекционных заболеваний, витамины C, B, B1, E и минеральные вещества, например, магний, фосфор, йод, железо и калий, необходимый для нервной и сердечно-сосудистой систем. Высокое содержание пищевых волокон способствуют нормализации уровня холестерина и позитивно влияет на желудочно-кишечный тракт.
Однако, несмотря на всю пользу, в день здоровому человеку можно съедать не более 250-300 граммов абрикосов.
Кроме того, не стоит употреблять и ядра абрикосовых косточек — в них содержится амигдалин. Это вещество, по словам Стародубовой, даже в небольших концентрациях опасно для человека "вплоть до потенциально летального отравления".
Клубника, выращенная в питомнике
16 июня 2019, 10:00
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
13842242
Обсудить 3
АбрикосыРоссияАнтонина СтародубовавитаминыОбщество
Рекомендуем
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет Airbus A320 авиакомпании Пакистанские авиалинии
На борту разбившегося в Пакистане самолета было 90 человек
Сотрудник ФСБ России
В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
Сотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия
Во Франкфурте задержали предполагаемую террористку ИГ*
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В Москве работодатели аннулировали более двух тысяч пропусков сотрудников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
Здание Министерства иностранных дел РФ
США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 303
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
14:55Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
14:54Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
Лента новостейМолния