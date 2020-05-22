Врач рассказала, чем опасны абрикосы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Чрезмерное употребление Чрезмерное употребление абрикосов может вызвать не только проблемы с пищеварением, но и может привести к аллергической реакции, рассказала агентству городских новостей " Москва " главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова

Так, по словам специалиста, у человека могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за развития процессов брожения в кишечнике.

По ее словам, в абрикосах содержится витамин А и бета-каротин, способствующий укреплению иммунитета и снижающий риск инфекционных заболеваний, витамины C, B, B1, E и минеральные вещества, например, магний, фосфор, йод, железо и калий, необходимый для нервной и сердечно-сосудистой систем. Высокое содержание пищевых волокон способствуют нормализации уровня холестерина и позитивно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Однако, несмотря на всю пользу, в день здоровому человеку можно съедать не более 250-300 граммов абрикосов.