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2020-05-22T13:40
https://ria.ru/20200522/1571831650.html
Госдума удвоила пособия на детей
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РИА Новости

Госдума удвоила пособия на детей

12:26 22.05.2020 (обновлено: 13:40 22.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖенщины с колясками в Грачевском парке
Женщины с колясками в Грачевском парке
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
Сейчас минимальное пособие на первого ребенка составляет полторы тысячи рублей, на второго и последующих — три тысячи. Закон в обоих случаях увеличивает выплаты до 6752 рублей. Такую сумму будут выдавать семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет, пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Соответствующую поправку предложила "Единая Россия". Как отметил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, мера направлена на поддержку оставшихся без работы будущих мам, родителей или опекунов, "осуществляющих фактический уход за ребенком, но не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности".
Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается с шести тысяч до 13 504 рублей.
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Закон также обеспечивает защиту единовременных выплат в десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам.
"Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания. Предложенная президентом материальная помощь должна быть доведена до всех семей", — пояснил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
В документе прописаны и другие нормы, в том числе с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки исключается необходимость проведения Всероссийской переписи населения до 1 января 2022 года.
Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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Андрей ИсаевЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
что то подозрительно все детям а те кто заработал пенсию тем ничего кроме как дома сидеть и уколы на них первых будут испытывать
22 мая, 13:34
всвиктор соснов
810102
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