В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1604

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 11 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1111 человек, 61 умер.
За четверг в республике провели 6039 тестов на коронавирус, за все время – 259043.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.