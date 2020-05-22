В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1604

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1604, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 11 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1111 человек, 61 умер.

За четверг в республике провели 6039 тестов на коронавирус, за все время – 259043.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.