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2020-05-22T12:26
https://ria.ru/20200522/1571831506.html
ГД предоставила самозанятым гражданам налоговый капитал в один МРОТ
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РИА Новости

ГД предоставила самозанятым гражданам налоговый капитал в один МРОТ

12:25 22.05.2020 (обновлено: 12:26 22.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ, который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить в этом году.
"Это условная сумма, которую государство перечисляет на счет и которую самозанятый может потратить на оплату тех налогов, которые ему предстоит уплатить. По существу, это очень серьезная налоговая поддержка государством по текущему году с тем, чтобы самозанятые могли продолжать свою деятельность", - пояснил журналистам председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Президент РФ Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Глава ФНС Даниил Егоров говорил, что такую помощь к 1 июня получат более 670 тысяч самозанятых - на их счета поступит по 12130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога.
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Закон допускает использование налогового капитала как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по налогам. А если вся сумма не будет использована в текущем году, то ее остаток будет перенесен на 2021 год. Правда, воспользоваться таким капиталом смогут только предприниматели, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых до 1 июня текущего года. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату налога на профессиональный доход, работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.
В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон это приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% - с юридическими лицами. Остальные регионы смогут запустить этот режим у себя с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.
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Даниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинГосдума РФЭкономика
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