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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:24
https://ria.ru/20200522/1571831363.html
В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:295:2732:1832_1036x0_80_0_0_2ef20b73a1a3d7c7ac0f2a4bb486eaec.jpg
РИА Новости

В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса

12:24 22.05.2020
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© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 22 мая - РИА Новости. Бухарская область в центральной части Узбекистана стала еще одним регионом, свободным от нового коронавируса COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев выросло до 3006, скончались 13 пациентов, 2407 выздоровели, 586 находятся на лечении.
"Сегодня в Бухарской области от коронавирусной инфекции вылечены и отправлены на реабилитацию два пациента - в настоящее время они являются последними, выздоровевшими в регионе", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, в Бухарской области после коронавирусной инфекции полностью выздоровели 442 человека.
До настоящего времени четыре области Узбекистана являлись полностью свободными от COVID-19 – Джизакская, Кашкадарьинская Сурхандарьинская и Ферганская. Ранее в этот список входила и Новаийская область, но позднее там вновь были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
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По данным ведомства, новые случаи COVID-19 обнаруживаются в Узбекистане не только среди лиц, прибывающих спецрейсами из-за рубежа и находящихся на карантине, но и среди остального населения. В стране около 44 тысяч человек находятся на карантине - в лечебных учреждениях или дома.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, однако с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С понедельника возобновилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая по всей республике начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную" - самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБухарская областьЗдоровье - ОбществоВОЗТашкентФранцияУзбекистанВ мире
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