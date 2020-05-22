В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса

ТАШКЕНТ, 22 мая - РИА Новости. Бухарская область в центральной части Узбекистана стала еще одним регионом, свободным от нового коронавируса COVID-19 , сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев выросло до 3006, скончались 13 пациентов, 2407 выздоровели, 586 находятся на лечении.

"Сегодня в Бухарской области от коронавирусной инфекции вылечены и отправлены на реабилитацию два пациента - в настоящее время они являются последними, выздоровевшими в регионе", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, в Бухарской области после коронавирусной инфекции полностью выздоровели 442 человека.

До настоящего времени четыре области Узбекистана являлись полностью свободными от COVID-19 – Джизакская, Кашкадарьинская Сурхандарьинская и Ферганская. Ранее в этот список входила и Новаийская область, но позднее там вновь были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

По данным ведомства, новые случаи COVID-19 обнаруживаются в Узбекистане не только среди лиц, прибывающих спецрейсами из-за рубежа и находящихся на карантине, но и среди остального населения. В стране около 44 тысяч человек находятся на карантине - в лечебных учреждениях или дома.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, однако с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С понедельника возобновилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая по всей республике начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную" - самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.