Новосибирские пожарные косили траву ножницами

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами. Запись опубликовали в группе АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте".
По словам пожарных, вначале им выдали бензокосу, но она не справлялась с травой. Тогда начальник части якобы распорядился купить ножницы, и подчиненные принялись за выполнение задачи.
Как сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС, территория пожарной части была закреплена за четырьмя караулами и остальные подразделения уже успешно скосили траву. Снявшие ролик выступили против выданной им косы-литовки, потребовали более современный инструмент и в итоге решили "косить" траву ножницами. По этому факту проводится проверка.