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Новосибирские пожарные косили траву ножницами
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РИА Новости

Новосибирские пожарные косили траву ножницами

12:23 22.05.2020 (обновлено: 13:11 22.05.2020)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами. Запись опубликовали в группе АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте".
По словам пожарных, вначале им выдали бензокосу, но она не справлялась с травой. Тогда начальник части якобы распорядился купить ножницы, и подчиненные принялись за выполнение задачи.
Как сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС, территория пожарной части была закреплена за четырьмя караулами и остальные подразделения уже успешно скосили траву. Снявшие ролик выступили против выданной им косы-литовки, потребовали более современный инструмент и в итоге решили "косить" траву ножницами. По этому факту проводится проверка.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияНовосибирская областьОбщество
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