В Бельгии за сутки умерли 26 человек с диагнозом или подозрением на COVID

За сутки в Бельгии заболели 276 человек (накануне сообщалось о 252 заболевших), общее число заражений с начала вспышки в середине марта составляет на сегодня 56 511.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами, открылись все магазины, а также уличные торговые точки. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.