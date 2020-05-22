В Бельгии за сутки умерли 26 человек с диагнозом или подозрением на COVID

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Число скончавшихся с диагнозом или подозрением на коронавирус в Бельгии за сутки составило 26 человек, сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны, общее число летальных исходов с середины марта оценивается в 9 212.
За сутки в Бельгии заболели 276 человек (накануне сообщалось о 252 заболевших), общее число заражений с начала вспышки в середине марта составляет на сегодня 56 511.
Госпитализированы 56 заболевших, в отделениях интенсивной терапии находятся 268 пациентов (против 277 накануне), 135 выздоровевших покинули больницы.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами, открылись все магазины, а также уличные торговые точки. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась устойчивая тенденция на постепенное сокращение числа тяжелых пациентов и смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.