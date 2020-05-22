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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:22
https://ria.ru/20200522/1571830628.html
В Бельгии за сутки умерли 26 человек с диагнозом или подозрением на COVID
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:0:2998:1686_1036x0_80_0_0_315cfbe50f2b88ce20ec6257bc9b935a.jpg
РИА Новости

В Бельгии за сутки умерли 26 человек с диагнозом или подозрением на COVID

12:22 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Число скончавшихся с диагнозом или подозрением на коронавирус в Бельгии за сутки составило 26 человек, сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны, общее число летальных исходов с середины марта оценивается в 9 212.
За сутки в Бельгии заболели 276 человек (накануне сообщалось о 252 заболевших), общее число заражений с начала вспышки в середине марта составляет на сегодня 56 511.
Госпитализированы 56 заболевших, в отделениях интенсивной терапии находятся 268 пациентов (против 277 накануне), 135 выздоровевших покинули больницы.
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С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами, открылись все магазины, а также уличные торговые точки. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась устойчивая тенденция на постепенное сокращение числа тяжелых пациентов и смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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