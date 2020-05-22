Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:19
https://ria.ru/20200522/1571829697.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 36
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 36

12:19 22.05.2020
196
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Еще две смерти пациентов с COVID-19 зарегистрированы в Пермском крае, диагноз поставлен посмертно, общее количество летальных случаев в регионе достигло 36, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Число умерших с коронавирусом в Прикамье достигло 36. Еще двум пациентам COVID-19 диагностирован посмертно", — пояснили в ведомстве.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1277 заболевших COVID-19, выздоровели 634 человека, на домашнем карантине остаются более 2 тысяч пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПермский крайОбщество
Рекомендуем
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией
В Пермском крае пациентка с коронавирусом умерла от инфаркта
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
На Кубани число случаев COVID-19 превысило три тысячи
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
Пицца
На Ямале студент с COVID-19 работал в доставке пиццы
Пустая больничная палата
В Ингушетии за сутки 66 человек выздоровели от COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирку
Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
Москва
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Тест на коронавирус
В Татарстане умер десятый пациент с коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
Медицинские работники
В России за сутки коронавирус выявили у 8894 человек
Тестирование на коронавирус
В Красноярском крае в пятницу начнет работу полевой госпиталь
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся более 780 пациентов с COVID-19
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова: около 45% заболевших переносят коронавирус бессимптомно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
14:55Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
14:54Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Лента новостейМолния