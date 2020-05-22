В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 36

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Еще две смерти пациентов с COVID-19 зарегистрированы в Пермском крае, диагноз поставлен посмертно, общее количество летальных случаев в регионе достигло 36, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Число умерших с коронавирусом в Прикамье достигло 36. Еще двум пациентам COVID-19 диагностирован посмертно", — пояснили в ведомстве.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1277 заболевших COVID-19, выздоровели 634 человека, на домашнем карантине остаются более 2 тысяч пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.