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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-22T12:16
https://ria.ru/20200522/1571829528.html
В Сирию за сутки вернулись почти 40 беженцев из-за рубежа
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 40 беженцев из-за рубежа

12:16 22.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Почти 40 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 37 беженцев (женщин – 12, детей – 19). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
Кроме того, в места постоянного проживания в течение суток беженцы не возвращались.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 23 взрывоопасных предмета.
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