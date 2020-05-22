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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:15
https://ria.ru/20200522/1571829458.html
В Ингушетии за сутки 66 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Ингушетии за сутки 66 человек выздоровели от COVID-19

12:15 22.05.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса за сутки в Ингушетии впервые превысило количество новых случаев заболевания: выздоровели 66, заболели 44 человека, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1648 случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.
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"По состоянию на 22 мая, выявлено 1692 (+44) пробы, положительных на COVID-2019. Выздоровел 741 человек", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализировано 572 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 290, 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 7 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3909 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 626 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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