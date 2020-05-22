В Ингушетии за сутки 66 человек выздоровели от COVID-19

НАЛЬЧИК, 22 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса за сутки в Число выздоровевших после коронавируса за сутки в Ингушетии впервые превысило количество новых случаев заболевания: выздоровели 66, заболели 44 человека, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1648 случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 22 мая, выявлено 1692 (+44) пробы, положительных на COVID-2019. Выздоровел 741 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализировано 572 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 290, 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 7 человек подключены к аппаратам ИВЛ.