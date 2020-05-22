Военный эксперт оценил выход США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Выход США из договора по открытому небу (ДОН) спровоцирует снижение международной транспарентности в области военного строительства и усилит взаимное недоверие мировых держав, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причина - якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия отвергала обвинения США в нарушении договора.

"Россия строго соблюдает все положения Договора по открытому небу, обвинения США необоснованы и носят предвзятый характер. Выход Вашингтона из ДОН приведёт к ухудшению климата международного доверия и снизит транспарентность военного строительства США. Россия будет привержена договору и сделает всё возможное, чтобы его сохранить", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что выход из ДОН - ещё один шаг в последовательной политике Штатов, стремящихся выйти из всех договоров, которые так или иначе мешают им вести гонку вооружений.

Собеседник агентства выразил мнение, что ответными мерами России может быть усиление спутниковой и радиоэлектронной разведки и укрепление системы воздушно-космической обороны, включая её огневой и информационный компоненты, с целью исключить реализацию концепции мгновенного глобального удара, которую разрабатывает Пентагон.

"Это предполагает дальнейшее насыщение российской системы ВКО радиолокационными станциями, позволяющими контролировать воздушное и космическое пространство, а также развёртывание и ввод строй зенитных ракетных систем нового поколения С-500, поставок полковых комплектов ЗРС С-400 и комплексов средней дальности "Бук-М3" и малой дальности "Тор-М2", - пояснил Коротченко.