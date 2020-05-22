Более 500 сотрудников ООН заразились коронавирусом

"По всему миру у нас свыше 500 человек. В Женеве у нас порядка 50 случаев. В штаб-квартире ООН в Женеве у нас было восемь случаев. Все случаи были средней степени тяжести. К сожалению, были жертвы у ряда международных организаций. Но, судя по ситуации, мы предприняли все необходимые меры для защиты наших сотрудников", - сказала Валовая.