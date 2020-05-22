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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:10
https://ria.ru/20200522/1571829160.html
Более 500 сотрудников ООН заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c1fc240f4db9e840673ad496daa8f49.jpg
РИА Новости

Более 500 сотрудников ООН заразились коронавирусом

12:10 22.05.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Свыше 500 сотрудников ООН по всему миру заразились COVID-19, из них порядка 50 случаев - в Женеве, заявила на брифинге генеральный директор женевского офиса ООН Татьяна Валовая.
"По всему миру у нас свыше 500 человек. В Женеве у нас порядка 50 случаев. В штаб-квартире ООН в Женеве у нас было восемь случаев. Все случаи были средней степени тяжести. К сожалению, были жертвы у ряда международных организаций. Но, судя по ситуации, мы предприняли все необходимые меры для защиты наших сотрудников", - сказала Валовая.
Она добавила, что Дворец Наций вновь будет готов принять сотрудников с июня, при соблюдении всех необходимых мер осторожности и безопасности, в том числе, физического дистанцирования и гигиены. В том числе, в женевской штаб-квартире ООН начнут проводить живые мероприятия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
321000
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Татьяна ВаловаяКоронавирусыЖенева (город)ООНВ мире
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