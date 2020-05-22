Private Banking ВТБ фиксирует приток средств клиентов на рынки капитала

"Мы видим, что за последние три недели акценты в медиапространстве смещаются от коронавируса, в повестке сейчас превалируют ожидания восстановления экономики в мире по мере постепенного ослабления ограничений. Глобальный аппетит к риску растет. Рынки начали эту неделю движением вверх на новостях об удачном тестировании вакцины против коронавируса. Продолжающаяся политика центробанков по снижению ставок также поддерживает интерес рынка к долговым инструментам. Все это создает сейчас хорошие предпосылки для инвестиций. И наши клиенты понимают это, мы фиксируем значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала. Этому способствует и та работа, которую мы ведем с клиентами, в частности, проведение таких конференций, в ходе которых мы рассказываем об инвестиционных возможностях. Еще одним стимулирующим фактором являются продукты, которые мы предлагаем, например, инвестиционный check-up, в ходе которого анализируется портфель клиента и формируются рекомендации по повышению его эффективности", - прокомментировал Брейтенбихер, слова которого приводятся в сообщении.