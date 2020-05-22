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2020-05-22T12:09
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Private Banking ВТБ фиксирует приток средств клиентов на рынки капитала
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РИА Новости

Private Banking ВТБ фиксирует приток средств клиентов на рынки капитала

12:09 22.05.2020
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© Фото : ВТБЗдание главного офиса банка ВТБ в Москве
Здание главного офиса банка ВТБ в Москве
© Фото : ВТБ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Private Banking ВТБ, специализированное подразделение по управлению банковским капиталом и обслуживанию VIP клиентов банка и членов их семей, фиксирует значительный приток средств клиентов на рынки капитала, говорится в сообщении банка.
В марте-апреле клиенты ВТБ Private Banking приобрели инвестиционных продуктов на сумму 123 миллиарда рублей против 6 миллиардов рублей в январе-феврале.
Private Banking ВТБ продолжает серию бизнес-диалогов для VIP-клиентов в формате закрытых онлайн-конференций, в ходе которых обсуждаются самые актуальные темы по управлению активами и инвестированию средств в период пандемии и падения цен на нефть. Состоялось третье такое мероприятие. По словам старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking Дмитрия Брейтенбихера, на рынки вернулся оптимизм.
"Мы видим, что за последние три недели акценты в медиапространстве смещаются от коронавируса, в повестке сейчас превалируют ожидания восстановления экономики в мире по мере постепенного ослабления ограничений. Глобальный аппетит к риску растет. Рынки начали эту неделю движением вверх на новостях об удачном тестировании вакцины против коронавируса. Продолжающаяся политика центробанков по снижению ставок также поддерживает интерес рынка к долговым инструментам. Все это создает сейчас хорошие предпосылки для инвестиций. И наши клиенты понимают это, мы фиксируем значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала. Этому способствует и та работа, которую мы ведем с клиентами, в частности, проведение таких конференций, в ходе которых мы рассказываем об инвестиционных возможностях. Еще одним стимулирующим фактором являются продукты, которые мы предлагаем, например, инвестиционный check-up, в ходе которого анализируется портфель клиента и формируются рекомендации по повышению его эффективности", - прокомментировал Брейтенбихер, слова которого приводятся в сообщении.
Отделение банка ВТБ
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Наибольшим спросом на данный момент пользуются еврооблигации. Даже с учетом прошедшего отскока сейчас можно сформировать портфель хорошего качества с долговыми бумагами с кредитным рейтингом ВВВ с доходностью 3% - 4%, что, при уровне ставок по депозитам в районе 1%, является хорошей доходностью, отметил руководитель ВТБ Private Banking.
В онлайн-конференции Private Banking ВТБ приняло участие более 5000 VIP-клиентов. ВТБ намерен продолжать серию таких мероприятий.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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