На Кубани число случаев COVID-19 превысило три тысячи

КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Число инфицированных коронавирусом на Кубани превысило 3 тысячи человек, сообщает оперштаб региона.

"За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 92 человек… Общее число подтвержденных случаев на Кубани достигло 3066... При этом 1764 пациента уже выздоровели, из них 120 за последние сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 54, за время пандемии в крае скончались 26 человек.

Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 6 июня. Вместе с тем с середины мая Кубань начала выход из режима ограничений, поэтапно разрешая работу ряда отраслей.

По данным краевой администрации, на Кубани проживают более 5 миллионов человек.