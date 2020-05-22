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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:09
https://ria.ru/20200522/1571829094.html
На Кубани число случаев COVID-19 превысило три тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

На Кубани число случаев COVID-19 превысило три тысячи

12:09 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Кубани превысило 3 тысячи человек, сообщает оперштаб региона.
"За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 92 человек… Общее число подтвержденных случаев на Кубани достигло 3066... При этом 1764 пациента уже выздоровели, из них 120 за последние сутки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 54, за время пандемии в крае скончались 26 человек.
Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 6 июня. Вместе с тем с середины мая Кубань начала выход из режима ограничений, поэтапно разрешая работу ряда отраслей.
По данным краевой администрации, на Кубани проживают более 5 миллионов человек.
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