СК проверит сообщение о читинце, который мешал врачам пройти к ребенку

КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Следователи в Чите проверяют информацию о мужчине, который мешал врачам скорой помощи попасть в квартиру к ребенку с признаками ОРВИ, сообщает пресс-служба управления СК по Забайкальскому краю.
Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина препятствует приехавшим на вызов врачам, требует указать квартиру, куда они приехали, оскорбляет медработников. По данным регионального минздрава, врачи, приехавшие по вызову к ребенку, столкнулись с оскорблениями мужчины и вынуждены были уехать, перенеся обслуживание вызова на более позднее время.
"В средствах массовой информации Забайкальского края, а также соцсетях появились данные о том, что в Чите мужчина в условиях сложной эпидемиологической ситуации препятствует деятельности медицинских работников, приехавших по экстренному вызову к ребенку с отмеченными симптомами ОРВИ. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что следователи в ближайшее время установят медиков с видео, опросят их и найдут мужчину, который их оскорблял. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
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