СК проверит сообщение о читинце, который мешал врачам пройти к ребенку

Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина препятствует приехавшим на вызов врачам, требует указать квартиру, куда они приехали, оскорбляет медработников. По данным регионального минздрава, врачи, приехавшие по вызову к ребенку, столкнулись с оскорблениями мужчины и вынуждены были уехать, перенеся обслуживание вызова на более позднее время.