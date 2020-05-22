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2020-05-22T12:00
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Эксперт прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

12:00 22.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне
Здание Белого в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Здание Белого в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. России не выгодно выходить из Договора по открытому небу вслед за США, потому что он позволяет следить за объектами в Европе, а это для России важнее, именно поэтому над американской территорией совершалась меньшая часть инспекционных полетов, заявил РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободных от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
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Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует, и рассчитывает, что все остальные участники договора будут также добросовестно его выполнять, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Трудно сказать, как наши поступят (после выхода США из договора), но есть ожидания, что наши не будут выходить, что было бы хорошим вариантом ... Мы большую часть полетов совершали над европейскими союзниками США по НАТО. За все время действия договора Россия совершила над США только 77 полетов из 568, остальные мы все летали над Европой. Мы сохраним возможность летать над Европой, нам там много чего интересного есть смотреть, в том числе американские объекты и их совместные учения", - заявил Ермаков.
По его оценке, развал ДОН невыгоден больше всего европейцам, а также самой России.
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"Мы всегда очень плотно вырабатывали свою квоту", - отметил эксперт.
Ермаков добавил, что во время обострения ситуации на сирийско-турецкой границе Россия воспользовалась своим правом и провела срочный полет над турецкой территорией вдоль турецкой границы.
Кроме того, если Россия останется в договоре, это даст "еще один повод для споров внутри НАТО и для какого-то негатива со стороны европейцев по отношению к США, а мы не должны лишний раз поддерживать единство НАТО, пусть лишний раз спорят".
Если же Россия зеркально выйдет из договора, она "по большому счету ничего не получит", полагает эксперт.
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"Только лишний раз подтвердим их лозунги - через неделю выйдет (госсекретарь США) Майк Помпео и скажет: вот, мы прекратили русскую порочную практику, и они сразу вышли", - прогнозирует эксперт.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Выход США из Договора по открытому небуАлександр ЕрмаковичДональд ТрампНАТОАлександр ГрушкоМоскваСШАБезопасностьВ мире
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