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Культура
2020-05-22T19:37
https://ria.ru/20200522/1571828323.html
Маски Бейна из "Темного рыцаря" раскупили в американских онлайн-магазинах
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РИА Новости

Маски Бейна из "Темного рыцаря" раскупили в американских онлайн-магазинах

19:37 22.05.2020
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© Warner Bros. Pictures (2012)Кадр из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"
Кадр из фильма Темный рыцарь: Возрождение легенды
© Warner Bros. Pictures (2012)
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. На фоне пандемии коронавируса ажиотажным спросом пользуются маски Бейна, которую носит суперзлодей из комиксов DC, а также герой Тома Харди в фильме Кристофера Нолана "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012 год), сообщает THR.
И хотя пластмассовый аксессуар никак не защищает от распространения вирусов, его раскупают в американских онлайн-магазинах, как правило, с карнавальной атрибутикой.

"Мы заметили резкий скачок продаж на эти изделия в апреле и начале мая. Что необычно для данного времени года", — прокомментировал Дэвид Дежак, пресс-секретарь одной из таких торговых площадок.

Он отметил, что маски преимущественно покупают взрослые, так как для детей и подростков на складах их предостаточно, как и костюмов Бейна.

"Мы обнаружили, что пользователи набирают слово "маска" гораздо чаще, чем обычно", — уточнил Дежак.

По его словам, Бейн — лидер среди поисковых запросов, но спросом также пользуются товары, имитирующие лицо Дональда Трампа, зомби и муляжи противогазов.
В комиксах и фильме устрашающий предмет снабжает персонажа специальным газом, благодаря которому он не чувствует боли и может долгое время сражаться на пределе человеческих возможностей.
Стоп-кадр видео с представлением защитной маски с картой в стиле произведения Гарри Поттер
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КультураКоронавирус COVID-19Стиль жизниКино и сериалыНовости культурыДональд ТрампТом Харди (Эдвард Харди)Кристофер Нолан
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