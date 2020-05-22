На Ямале студент с COVID-19 работал в доставке пиццы

"Указанная информация нашла свое подтверждение. Установлено, что молодой человек выходил на работу с 1 по 4 мая 2020 года, 6 мая он заметил ухудшение самочувствия, о чем сообщил в учреждение здравоохранения. Сведения о результатах проверки доведены до управления Роспотребнадзора по ЯНАО, которым организована работа по установлению лиц, контактных с заразившимся, и проведению противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.