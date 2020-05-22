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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:54
https://ria.ru/20200522/1571828240.html
На Ямале студент с COVID-19 работал в доставке пиццы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155884/02/1558840261_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_146e3e593667b7d653fc4ab9eb03443a.jpg
РИА Новости

На Ямале студент с COVID-19 работал в доставке пиццы

11:54 22.05.2020
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© Фото : Pixabay / LyciouseПицца
Пицца
© Фото : Pixabay / Lyciouse
Пицца. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая - РИА Новости. Студент Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде (ЯНАО) с коронавирусом, общежитие которого закрыли на карантин из-за инфекции, несколько дней доставлял пиццу, сообщает региональная прокуратура.
Надзорное ведомство провело проверку после публикации интернет-издания Ura.ru, которое сообщало, что заразившийся коронавирусом студент подрабатывал доставщиком пиццы в филиале одной из крупных сетей.
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"Указанная информация нашла свое подтверждение. Установлено, что молодой человек выходил на работу с 1 по 4 мая 2020 года, 6 мая он заметил ухудшение самочувствия, о чем сообщил в учреждение здравоохранения. Сведения о результатах проверки доведены до управления Роспотребнадзора по ЯНАО, которым организована работа по установлению лиц, контактных с заразившимся, и проведению противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Также прокуратура внесла представление директору образовательной организации в связи с тем, что руководство колледжа не обеспечило контроль за передвижением студентов в период установленного режима самоизоляции.
Региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса 15 мая сообщил карантине в общежитии указанного колледжа после того, как у троих студентов четвертого курса была подтверждена инфекция. Отмечалось, что карантин объявлен как минимум до 26 мая, свыше 80 студентов колледжа и сотрудников общежития переведены на режим полной изоляции, учащихся расселили по одному в комнате, они продолжают обучение в дистанционном формате. Изолированных обеспечивают питанием.
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Коронавирус в автономном округе выявлен у 1989 человек, скончались пятеро из них. В Салехарде инфекция подтвердилась уже у 241 жителя, кроме того, еще 79 случаев зарегистрировано среди рабочих на производственных объектах, расположенных в административном центре ЯНАО. Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СалехардПроисшествия
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