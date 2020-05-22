В Китае прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

"Китайская сторона выражает глубокое сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу, несмотря на несогласие международного сообщества. Этот шаг США вместе с последними действиями по выходу из ряда договоров является проявлением мышления холодной войны, политики односторонних действий, еще один пример негативного проявления отказа от своих международных обязательств", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Он добавил, что выход США из Договора о свободном небе не благоприятствует поддержанию доверия и открытости между региональными странами в вопросах в сфере обороны, не способствует поддержанию безопасности и стабильности в регионе, будет иметь негативное влияние на международный контроль над вооружениями и процессом разоружения.