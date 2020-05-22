В Китае прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

"Китайская сторона выражает глубокое сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу, несмотря на несогласие международного сообщества. Этот шаг США вместе с последними действиями по выходу из ряда договоров является проявлением мышления холодной войны, политики односторонних действий, еще один пример негативного проявления отказа от своих международных обязательств", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он добавил, что выход США из Договора о свободном небе не благоприятствует поддержанию доверия и открытости между региональными странами в вопросах в сфере обороны, не способствует поддержанию безопасности и стабильности в регионе, будет иметь негативное влияние на международный контроль над вооружениями и процессом разоружения.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Он был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.