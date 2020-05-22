Депутат прокомментировал выход США из договора по открытому небу

"Заявление о выходе из соглашения об открытом небе со стороны США является ударом по системе коллективной безопасности. Односторонний выход США из соглашения по открытому небу превратит воздушное пространство от Аляски до Курил в зону нестабильности", - цитирует Железняка его пресс-служба.