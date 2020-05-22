Депутат прокомментировал выход США из договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выход США из договора по открытому небу (ДОН) превратит воздушное пространство от Аляски до Курил в зону нестабильности, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причина - якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия отвергала обвинения США в нарушении договора.
"Заявление о выходе из соглашения об открытом небе со стороны США является ударом по системе коллективной безопасности. Односторонний выход США из соглашения по открытому небу превратит воздушное пространство от Аляски до Курил в зону нестабильности", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Политик заявил, что Вашингтон уничтожает очередной международный договор, не создавая ничего взамен. Он считает, что "США снова развязывают себе руки" и готовят провокацию, которая затронет не только российско-американские отношения, но и все страны.
"В России с обеспокоенностью относятся к разрушительной политике США на внешней арене. Вашингтон с упорством, достойным лучшего применения, уничтожает международные договоренности, отсутствие которых способно привести к углублению кризиса недоверия, негативно отразиться на мировых рынках и благополучии граждан", - отметил парламентарий.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.