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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:50
https://ria.ru/20200522/1571828027.html
В Минздраве рассказали о формировании статистики по COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:127:3337:2004_1036x0_80_0_0_620584569a44ed8bcc5f4ceee00502fe.jpg
РИА Новости

В Минздраве рассказали о формировании статистики по COVID-19

11:50 22.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Только пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, входят в официальную статистику, больные, у которых выявлена пневмония при КТ-исследовании, включаются в статистику только после повторного обследования на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"В официальную статистику входят пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Что касается больных, у которых при КТ-исследовании была выявлена пневмония, но при этом нет лабораторного подтверждения диагноза COVID-19, то они будут включены после повторного обследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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При этом пациенты с диагнозом ОРВИ в официальную статистику не включаются, хотя Минздрав давал рекомендацию применять при ОРВИ такие подходы в части организации медицинской помощи, как и при COVID-19, пояснили в пресс-службе.
"За апрель месяц от коронавирусной инфекции умер 1141 человек", - уточнили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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