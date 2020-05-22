В Минздраве рассказали о формировании статистики по COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Только пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, входят в официальную статистику, больные, у которых выявлена пневмония при КТ-исследовании, включаются в статистику только после повторного обследования на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"В официальную статистику входят пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Что касается больных, у которых при КТ-исследовании была выявлена пневмония, но при этом нет лабораторного подтверждения диагноза COVID-19, то они будут включены после повторного обследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
При этом пациенты с диагнозом ОРВИ в официальную статистику не включаются, хотя Минздрав давал рекомендацию применять при ОРВИ такие подходы в части организации медицинской помощи, как и при COVID-19, пояснили в пресс-службе.
"За апрель месяц от коронавирусной инфекции умер 1141 человек", - уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф