В Минздраве рассказали о формировании статистики по COVID-19

"В официальную статистику входят пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Что касается больных, у которых при КТ-исследовании была выявлена пневмония, но при этом нет лабораторного подтверждения диагноза COVID-19, то они будут включены после повторного обследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.