Мэр Москвы обсудил с главами регионов расширение тестирования на COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание с главами регионов, где, в частности, обсудил вопрос расширения тестирования на коронавирус и функционирование коронавирусных стационаров, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации . Руководителем группы назначен Собянин.

"В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции, расширения тестирования на коронавирус и функционирования коронавирусных стационаров в регионах России, проведения скрининговых исследований населения методами ИФА-тестирования.

Также затрагивались темы, связанные с допвыплатами медработникам, работающим с коронавирусом, кроме того, обсуждалась разработка порядка возвращения стационаров, ранее перепрофилированных в коронавирусные госпитали, к нормальному режиму функционирования.

Участники совещания обсудили и разработку требований к функционированию предприятий и организаций различных отраслей в условиях пандемии.