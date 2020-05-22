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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:13
https://ria.ru/20200522/1571827917.html
Мэр Москвы обсудил с главами регионов расширение тестирования на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Мэр Москвы обсудил с главами регионов расширение тестирования на COVID-19

11:49 22.05.2020 (обновлено: 12:13 22.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание с главами регионов, где, в частности, обсудил вопрос расширения тестирования на коронавирус и функционирование коронавирусных стационаров, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации. Руководителем группы назначен Собянин.
"В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов федерации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции, расширения тестирования на коронавирус и функционирования коронавирусных стационаров в регионах России, проведения скрининговых исследований населения методами ИФА-тестирования.
Также затрагивались темы, связанные с допвыплатами медработникам, работающим с коронавирусом, кроме того, обсуждалась разработка порядка возвращения стационаров, ранее перепрофилированных в коронавирусные госпитали, к нормальному режиму функционирования.
Участники совещания обсудили и разработку требований к функционированию предприятий и организаций различных отраслей в условиях пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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