Эксперт рассказал о мерах по выходу из кризиса из-за коронавируса

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Для выхода из экономического кризиса, вызванного COVID-19, нужно будет принять экстренные меры, но для этого необходимо синхронизированное открытие экономик пострадавших стран, считает исполнительный директор Обновленного Бреттон-Вудского комитета Марк Узан.
"Я думаю, когда этот кризис закончится, мы будем жить в совсем другом мире, в другой экономике. Таким образом, (страны) должны будут принять определенные экстренные меры. Сейчас трудно спрогнозировать, какие скоординированные меры необходимо будет принять, если только мы не увидим синхронизированное открытие экономик разных стран. Потому что некоторые страны сейчас уже открывают свои границы, а другие наоборот закрывают границы. То есть, когда мы работаем с кризисом, который существует во взаимосвязи людей, который затронул равным образом США и Китай, необходимо, чтобы глобальная экономика открылась. Но этого не произойдет, пока не будет ясности закончилась ли вспышка эпидемии или нет", - сказал он в ходе панельной онлайн-дискуссии клуба "Валдай".
По мнению Узана, очень высоки риски последствий нынешнего кризиса, вызванного COVID-19. Он также отметил, что нынешний экономический кризис действительно беспрецедентный.
"И поэтому мы можем выйти из этого кризиса, только если укрепим международное сотрудничество", - добавил эксперт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.