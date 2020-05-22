В Мордовии умер одиннадцатый пациент с COVID-19

"Зарегистрирован новый летальный случай. Скончался мужчина 1986 года рождения с диагнозом пневмония и положительным анализом на коронавирус. Пациент имел сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ожирение третьей степени", - говорится в сообщении.