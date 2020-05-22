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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:45
https://ria.ru/20200522/1571827557.html
В Мордовии умер одиннадцатый пациент с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Мордовии умер одиннадцатый пациент с COVID-19

11:45 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Мужчина в возрасте 35 лет, болевший коронавирусом, скончался в Мордовии, у него был сахарный диабет, сообщает оперштаб республики.
Ранее сообщалось о гибели 10 жителей Мордовии с COVID-19.
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"Зарегистрирован новый летальный случай. Скончался мужчина 1986 года рождения с диагнозом пневмония и положительным анализом на коронавирус. Пациент имел сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ожирение третьей степени", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Мордовии выявлено 36 случаев коронавируса, 18 из них – у жителей Саранска, 4 - у жителей Ардатовского района. "Десять человек старше 60 лет, трое моложе 30 лет. Самому старшему из новых заболевших 86 лет, самому юному еще не исполнилось и 6 месяцев", - отмечается в сообщении.
Всего в Мордовии выявлено 1548 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 493 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика МордовияСаранскАрдатовский районОбщество
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