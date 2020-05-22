В Мордовии умер одиннадцатый пациент с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Мужчина в возрасте 35 лет, болевший коронавирусом, скончался в Мордовии, у него был сахарный диабет, сообщает оперштаб республики.
Ранее сообщалось о гибели 10 жителей Мордовии с COVID-19.
"Зарегистрирован новый летальный случай. Скончался мужчина 1986 года рождения с диагнозом пневмония и положительным анализом на коронавирус. Пациент имел сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ожирение третьей степени", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Мордовии выявлено 36 случаев коронавируса, 18 из них – у жителей Саранска, 4 - у жителей Ардатовского района. "Десять человек старше 60 лет, трое моложе 30 лет. Самому старшему из новых заболевших 86 лет, самому юному еще не исполнилось и 6 месяцев", - отмечается в сообщении.
Всего в Мордовии выявлено 1548 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 493 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф