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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:44
https://ria.ru/20200522/1571827445.html
Коронавирус подтвердили у 153 пациентов больницы в Коммунарке
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571340794_0:323:2932:1972_1036x0_80_0_0_c4ed5f7993dc7b0afbea1b8e5deee7f7.jpg
РИА Новости

Коронавирус подтвердили у 153 пациентов больницы в Коммунарке

11:44 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 230 пациентов с внебольничной пневмонией находятся в московской больнице в Коммунарке, у 153 подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно опубликованной в Facebook инфографике, на лечении находится 231 пациент с внебольничной пневмонией. У 153 человек подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 15 человек.

ГКБ №40 (в Коммунарке), 22 мая 2020г.

Опубликовано Denis Protsenko Пятница, 22 мая 2020 г.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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