Коронавирус подтвердили у 153 пациентов больницы в Коммунарке

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 230 пациентов с внебольничной пневмонией находятся в московской больнице в Коммунарке, у 153 подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно опубликованной в Facebook инфографике, на лечении находится 231 пациент с внебольничной пневмонией. У 153 человек подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 15 человек.
ГКБ №40 (в Коммунарке), 22 мая 2020г.Опубликовано Denis Protsenko Пятница, 22 мая 2020 г.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.