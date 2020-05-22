В Госдуме прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

"США когда хотят что-то сделать, они не себя винят, а обвиняют другие стороны. В частности, Российскую Федерацию в том, что Российская Федерация не соблюдает взятые на себя договоренности. Так было с ДРСМД, сейчас - о Договоре об открытом небе. Говорится это в том числе и об СНВ. То есть, сценарий везде один и тот же", - сказал Красов РИА Новости.