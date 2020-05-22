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2020-05-22T11:44
https://ria.ru/20200522/1571827416.html
В Госдуме прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

11:44 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Обвинения США в том, что Россия якобы не соблюдает договоренности - не новый сценарий, так американская сторона действует всегда, когда намеревается выйти из каких-либо соглашений, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия и Китай, а не США, Франция и Великобритания начинают гонку ядерных вооружений, поэтому нужны трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина. По его словам, США хотят, чтобы Россия уничтожила ядерные боеголовки тактических ракет наземного базирования.
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"США когда хотят что-то сделать, они не себя винят, а обвиняют другие стороны. В частности, Российскую Федерацию в том, что Российская Федерация не соблюдает взятые на себя договоренности. Так было с ДРСМД, сейчас - о Договоре об открытом небе. Говорится это в том числе и об СНВ. То есть, сценарий везде один и тот же", - сказал Красов РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства, даже если эти обязательства не до конца были ей выгодны.
"Но РФ если ставила подпись под тем или иным договором, соглашением, она всегда выполняла взятые на себя обязательства, выполняла договоренности. Мне кажется, американская сторона хочет опять все свалить на третьи страны, все перевернуть с ног на голову и извратить ситуацию. Сценарий не нов", - заявил парламентарий.
Он напомнил, что в любой администрации США "сначала обвиняют ту или иную страну, в частности речь идет о РФ и КНР, а затем выходят из тех или иных соглашений".
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