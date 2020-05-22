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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:40
https://ria.ru/20200522/1571827343.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:40 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 22 мая - РИА Новости. Среди выявленных за последние сутки пациентов с коронавирусом в Калининградской области пять детей до 14 лет, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области объявлен 41 случай коронавирусной инфекции. Среди заболевших пятеро детей до 14 лет, заразившихся в семье от родственников. У шести новых заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 19 в виде респираторной инфекции. По результатам лабораторного обследования контактных подтверждено также 16 случаев бессимптомного течения инфекции", - сообщили в штабе.
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В оперштабе отметили, что среди выявленных случаев четыре человека, которые прибыли в Калининград из других российских регионов. Коронавирусную инфекцию у них определили по результатам лабораторного тестирования в условиях обсерватора.
С 20 апреля до 31 мая всем прибывающим в Калининградскую область через аэропорт "Храброво" необходимо соблюдать изоляцию на 14 дней со дня прибытия в регион: жителям Калининградской области, а также тем, кто с ними проживает, - в домашних условиях, проживающим в других субъектах РФ и тем, у кого нет своего жилья в регионе, - в обсерваторе. Калининградские власти не исключили, что необходимую изоляцию для прибывших в регион могут продлить. При этом поезда между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, временно отменены.
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Всего в Калининградской области на 22 мая на COVID-19 обследованы 39,8 тысячи человек. Выявлено 1117 случаев заражения, 471 человек из них выздоровел, скончались 18. Под медицинским наблюдением находятся 2,8 тысячи человек, в том числе 178 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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