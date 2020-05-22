В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

"За последние сутки в области объявлен 41 случай коронавирусной инфекции. Среди заболевших пятеро детей до 14 лет, заразившихся в семье от родственников. У шести новых заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 19 в виде респираторной инфекции. По результатам лабораторного обследования контактных подтверждено также 16 случаев бессимптомного течения инфекции", - сообщили в штабе.