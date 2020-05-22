WP: в США нашли "детский" воспалительный синдром у молодых людей

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Несколько молодых людей в возрасте 20-25 лет находятся в больницах США с новым воспалительным синдромом, схожим с болезнью Кавасаки у детей и, предположительно, связанным с коронавирусом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на врачей.
Ранее сообщалось об обнаружении нового мультисистемного воспалительного синдрома у детей в ряде стран. В США от него скончались трое детей, не менее 100 поступили в больницы. Случаи были зафиксированы также в Европе, в том числе в Италии, Великобритании, Германии, Швейцарии. Во Франции был зафиксировал летальный случай, связанный с новым заболеванием.
Как сообщает издание, 20-летний пациент находится на лечении в Сан-Диего, синдром обнаружили также у 25-летнего, он был диагностирован в медицинском центре в Лонг-Айленде, ещё несколько пациентов в возрасте 20-25 лет госпитализированы с синдромом в медцентре при Нью-Йоркском университете.
Педиатр Дженнифер Лайтер, специализирующаяся на инфекционных заболеваниях, отмечает, что у маленьких детей болезнь больше схожа с традиционным синдромом Кавасаки, которая характеризуется воспалением кровеносных сосудов. Однако у подростков и молодежи в возрасте 20-25 лет болезнь поражает несколько органов, в том числе сердце.
"У тех, кто старше, болезнь протекает тяжелее", - заявила она изданию.
Врач Джейн Бёрнс, возглавляющая исследовательский центр по болезням Кавасаки в Калифорнийском университете, опасается, что это заболевание может быть реже диагностировано у взрослых. По её словам, многие врачи, работающие со взрослыми пациентами, "никогда раньше не видели Кавасаки, ведь это детская болезнь".
Синдром системного воспалительного ответа может проявляться схожим образом с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком. Отмечалось, что он может вызвать у детей жар, сыпь, боли в животе, рвоту. Среди возможных симптомов также назывались раздражительность, вялость, диарея, конъюнктивит, увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы или красный язык, опухшие руки и ступни.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее призвал врачей обращать особое внимание на новый воспалительный синдром у детей.
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