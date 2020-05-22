На Кубани создали рабочую группу по вопросам о выплатах медикам

КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Рабочая группа для разъяснения спорных вопросов о выплатах медикам после их жалоб создана в Рабочая группа для разъяснения спорных вопросов о выплатах медикам после их жалоб создана в Красноармейском районе Кубани по предложению представителей следственного ведомства, сообщается на сайте СК РФ.

На минувших выходных в интернете появились видеоролики, в которых медработники из ряда районов края пожаловались на невыплату им надбавок за работу в условиях пандемии. Региональные прокуратура и СУСК объявили об организации проверок.

По данным следственного ведомства, в четверг в Центральной больнице Красноармейского района представители местной администрации, прокуратуры и межрайонного следственного отдела СК провели встречу с сотрудниками "скорой". Руководство больницы разъяснило, кому положены федеральные и краевые выплаты, как они начисляются, но вопросы у медперсонала остались, говорится в сообщении.

"Представитель СКР выступил с предложением создать рабочую группу для еженедельного обсуждения и разъяснения всех возникших спорных вопросов о выплатах. Инициатива… была поддержана сотрудниками администрации района и лечебного учреждения. В рабочую группу вошли представители медицинского учреждения, а также районной администрации, прокуратуры и следственного комитета", - отмечается в релизе.

На данный момент всем сотрудникам "скорой", работавшим с COVID -пациентами, стимулирующие выплаты из федерального и краевого бюджетов произведены, а следователи продолжают изучать финансовую и иную документацию, касающуюся порядка начисления денежных средств и опрашивать работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СК.