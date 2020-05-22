Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:38
https://ria.ru/20200522/1571827039.html
На Кубани создали рабочую группу по вопросам о выплатах медикам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

На Кубани создали рабочую группу по вопросам о выплатах медикам

11:38 22.05.2020
21
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Рабочая группа для разъяснения спорных вопросов о выплатах медикам после их жалоб создана в Красноармейском районе Кубани по предложению представителей следственного ведомства, сообщается на сайте СК РФ.
На минувших выходных в интернете появились видеоролики, в которых медработники из ряда районов края пожаловались на невыплату им надбавок за работу в условиях пандемии. Региональные прокуратура и СУСК объявили об организации проверок.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 21:19Распространение нового коронавируса
Глава Минздрава заявил о выплате всех надбавок за работу с COVID-19
По данным следственного ведомства, в четверг в Центральной больнице Красноармейского района представители местной администрации, прокуратуры и межрайонного следственного отдела СК провели встречу с сотрудниками "скорой". Руководство больницы разъяснило, кому положены федеральные и краевые выплаты, как они начисляются, но вопросы у медперсонала остались, говорится в сообщении.
"Представитель СКР выступил с предложением создать рабочую группу для еженедельного обсуждения и разъяснения всех возникших спорных вопросов о выплатах. Инициатива… была поддержана сотрудниками администрации района и лечебного учреждения. В рабочую группу вошли представители медицинского учреждения, а также районной администрации, прокуратуры и следственного комитета", - отмечается в релизе.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 15:01Распространение нового коронавируса
Депутаты проверят исполнение поручений по выплатам медикам в регионах
На данный момент всем сотрудникам "скорой", работавшим с COVID-пациентами, стимулирующие выплаты из федерального и краевого бюджетов произведены, а следователи продолжают изучать финансовую и иную документацию, касающуюся порядка начисления денежных средств и опрашивать работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СК.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСледственный комитет России (СК РФ)Красноармейский районОбщество
Рекомендуем
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
В Грузии рассказали, какие ограничения останутся после снятия режима ЧП
Медицинская сестра в больничной палате
В КБР выздоровели более четверти пациентов с COVID-19
Тест на коронавирус
В Татарстане умер десятый пациент с коронавирусом
Тестирование на коронавирус
Мэр Москвы обсудил с главами регионов расширение тестирования на COVID-19
Иран
В Иране более ста тысяч человек выздоровели от COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Якутии более половины новых случаев COVID-19 выявили в Якутске
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Коронавирус подтвердили у 153 пациентов больницы в Коммунарке
Здание Центрального банка РФ в Москве
В ЦБ оценили ситуацию на финансовых и сырьевых рынках
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве рассказали о формировании статистики по COVID-19
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В Сеченовском университете рассказали о шести исследованиях по COVID-19
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев коронавируса увеличилось до 17 712
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 20 796
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
Врач скорой помощи
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Машина скорой медицинской помощи
В Мордовии умер одиннадцатый пациент с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
14:55Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
14:54Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Лента новостейМолния