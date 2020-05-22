В Грузии рассказали, какие ограничения останутся после снятия режима ЧП

ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что, несмотря на завершение режима чрезвычайного положения в связи с COVID-19, некоторая экономическая деятельность будет все еще под ограничением.
Режим ЧП и комендантский час завершаются в Грузии 22 мая. Власти решили не продлевать режим ЧП, объяснив это благоприятной эпидситуацией в стране.
"Мы можем официально сделать шаг на упразднение ЧП, но это не значит что все хорошо и пандемия завершилась. Мы говорили, что в отношении пандемии нам придется бороться на двух фронтах: это обеспечение жизни и здоровья человека и восстановление экономики... Сегодня мы заявляем, что несмотря на то, что страна готова отменить ЧП, что параллельно означает упразднение комендантского часа, такие ограничения, как передвижение общественного транспорта, спортивные и культурные мероприятия и некоторая экономическая деятельность, останутся", - заявил премьер на правительственном заседании.
По словам главы правительства, отменено ограничение, которое подразумевало нахождение в автомобиле всего трех человек, теперь эта регуляция будет действовать только для такси.
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