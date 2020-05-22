В Грузии рассказали, какие ограничения останутся после снятия режима ЧП

"Мы можем официально сделать шаг на упразднение ЧП, но это не значит что все хорошо и пандемия завершилась. Мы говорили, что в отношении пандемии нам придется бороться на двух фронтах: это обеспечение жизни и здоровья человека и восстановление экономики... Сегодня мы заявляем, что несмотря на то, что страна готова отменить ЧП, что параллельно означает упразднение комендантского часа, такие ограничения, как передвижение общественного транспорта, спортивные и культурные мероприятия и некоторая экономическая деятельность, останутся", - заявил премьер на правительственном заседании.