В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили огневые точки силовиков, которые обстреливали территорию ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции.

По его словам, утром силовики открыли огонь из минометов по селу Верхнеторецкое. Обстрел повредил жилой дом, газопровод и линии электропередачи.

"Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены. <...> Мы призываем украинских оккупантов прекратить обстрелы нашей территории, в противном случае мы продолжим давать адекватные ответы, которые приведут только к потерям среди вас", — сказал представитель Народной милиции.

Он добавил, что, по данным разведки, ответным огнем было уничтожено два миномета, Вооруженные силы Украины понесли потери.