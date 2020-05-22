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2020-05-22T14:52
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

11:35 22.05.2020 (обновлено: 14:52 22.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили огневые точки силовиков, которые обстреливали территорию ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции.
По его словам, утром силовики открыли огонь из минометов по селу Верхнеторецкое. Обстрел повредил жилой дом, газопровод и линии электропередачи.
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"Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены. <...> Мы призываем украинских оккупантов прекратить обстрелы нашей территории, в противном случае мы продолжим давать адекватные ответы, которые приведут только к потерям среди вас", — сказал представитель Народной милиции.
Он добавил, что, по данным разведки, ответным огнем было уничтожено два миномета, Вооруженные силы Украины понесли потери.
В последние дни напряженность на линии соприкосновения в Донбассе возросла. Донецкая и Луганская народные республики привели свои силы в полную боевую готовность из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, с начала месяца украинские военные более 350 раз нарушали режим прекращения огня, есть жертвы среди мирных жителей.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надо подавить все до польской границы
22 мая, 13:56
Alexandr Borzyaev
6410004
Адекватный ответ это все подразделение,но для начала пойдет.без наказанности не должно быть.
22 мая, 13:46
нниколай
3700002
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