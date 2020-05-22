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Религия и мировоззрение
2020-05-22T11:35
https://ria.ru/20200522/1571826824.html
Глава ДСМР: совещание Путина и муфтия Дагестана вдохновило жителей
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РИА Новости

Глава ДСМР: совещание Путина и муфтия Дагестана вдохновило жителей

11:35 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совещание президента России Владимира Путина с участием властей и духовенства Дагестана показало уважение президента к духовному лидеру региона и вдохновило жителей республики, рассказал в четверг РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Президент России 18 мая провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. На нем муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как крайне сложную. По его словам, больницы переполнены, погибли более 700 человек, в том числе 50 медработников.
"Знаю, что совещание Владимира Путина по ситуации в Дагестане очень воодушевило население республики и, что особенно важно, показало уважение президента к духовному лидеру этого региона", - сказал Крганов.
Он заметил, что муфтият Дагестана организовал масштабную помощь больницам республики, семьям заболевших и потерявших работу, "и лишь исчерпав собственные ресурсы, обратился за помощью в Москву".
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"Коронавирусом переболел близкий мне человек - муфтий Ахмад-Афанди (муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев - ред.) и вся его семья. И я очень рад, что он поправляется и находит в себе силы лично доносить проблемы своей уммы главе нашего государства. Считаю, что Ахмад-Афанди и его последователи, как и в 1999 году, совершили настоящий подвиг, сохранив тысячи жизней. Буду с моим коллегами ходатайствовать о награждении его высокой правительственной наградой", - заявил Альбир Крганов.
Он отметил, что Духовное собрание мусульман России тоже оказывает помощь дагестанцам, которые "ввиду специфики своего образа жизни действительно имеют повышенную уязвимость к вирусу".
"Ну, а праздник (Ураза-байрам) там тоже пройдет в домашней обстановке, в семейном кругу. И дай Аллах, чтобы на нашей памяти такого больше не происходило", - подытожил глава ДСМР.
Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы – начался 23 апреля. Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях. Путин на том же совещании попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома.
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19 мая, 19:14Религия и мировоззрение
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