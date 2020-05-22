Глава ДСМР: совещание Путина и муфтия Дагестана вдохновило жителей

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совещание президента России Владимира Путина с участием властей и духовенства Дагестана показало уважение президента к духовному лидеру региона и вдохновило жителей республики, рассказал в четверг РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

Президент России 18 мая провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. На нем муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как крайне сложную. По его словам, больницы переполнены, погибли более 700 человек, в том числе 50 медработников.

"Знаю, что совещание Владимира Путина по ситуации в Дагестане очень воодушевило население республики и, что особенно важно, показало уважение президента к духовному лидеру этого региона", - сказал Крганов.

Он заметил, что муфтият Дагестана организовал масштабную помощь больницам республики, семьям заболевших и потерявших работу, "и лишь исчерпав собственные ресурсы, обратился за помощью в Москву".

"Коронавирусом переболел близкий мне человек - муфтий Ахмад-Афанди (муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев - ред.) и вся его семья. И я очень рад, что он поправляется и находит в себе силы лично доносить проблемы своей уммы главе нашего государства. Считаю, что Ахмад-Афанди и его последователи, как и в 1999 году, совершили настоящий подвиг, сохранив тысячи жизней. Буду с моим коллегами ходатайствовать о награждении его высокой правительственной наградой", - заявил Альбир Крганов.

Он отметил, что Духовное собрание мусульман России тоже оказывает помощь дагестанцам, которые "ввиду специфики своего образа жизни действительно имеют повышенную уязвимость к вирусу".

"Ну, а праздник (Ураза-байрам) там тоже пройдет в домашней обстановке, в семейном кругу. И дай Аллах, чтобы на нашей памяти такого больше не происходило", - подытожил глава ДСМР.