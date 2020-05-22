Сенатор: Россия готова к переговорам с США, но не под "дулом пистолета"

"На мой взгляд, это политический блеф, призванный заставить Россию и Китай разоружаться в одностороннем порядке. О каких переговорах можно говорить, когда США сами в одностороннем порядке выходят из всех договоров? Мы всегда готовы к переговорам, но не под дулом пистолета", - отметил Морозов.