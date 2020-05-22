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2020-05-22T11:35
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Сенатор: Россия готова к переговорам с США, но не под "дулом пистолета"
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РИА Новости

Сенатор: Россия готова к переговорам с США, но не под "дулом пистолета"

11:35 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Россия готова к переговорам с США по вопросам разоружения, однако на фоне выхода Вашингтона из всех ранее достигнутых договоренностей претензии Америки к РФ выглядят политическим блефом, сказал РИА Новости в пятницу сенатор Олег Морозов.
Россия и Китай, а не США, Франция и Великобритания начинают гонку ядерных вооружений, поэтому нужны трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По его словам, США также хотят, чтобы Россия уничтожила ядерные боеголовки тактических ракет наземного базирования.
"На мой взгляд, это политический блеф, призванный заставить Россию и Китай разоружаться в одностороннем порядке. О каких переговорах можно говорить, когда США сами в одностороннем порядке выходят из всех договоров? Мы всегда готовы к переговорам, но не под дулом пистолета", - отметил Морозов.
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По его словам, предложение по ракетам наземного базирования - это как раз пример того, как нам навязывают односторонний подход, ибо "эти ракеты - основа нашего ядерного потенциала, а значит и безопасности".
"Поэтому переговорам "да", но только на равноправных условиях. В противном случае они лишены всякого смысла", - заключил Морозов.
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Выход США из Договора по открытому небуМаршалл БиллингслиОлег МорозовМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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