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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:31
https://ria.ru/20200522/1571826564.html
В КБР выздоровели более четверти пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В КБР выздоровели более четверти пациентов с COVID-19

11:31 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 мая - РИА Новости. Более четверти выявленных заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, за сутки в республике выявлен 71 новый случай COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались девять пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
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"За сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 2091 подтвержденный случай. Выздоровели за сутки 12 человек, всего выздоровевших - 536", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в республике в трех госпиталях находятся 437 человек, на амбулаторном лечении – 425 человек, в том числе 49 детей, еще 684 человека, включая 207 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2098 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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