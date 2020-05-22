В КБР выздоровели более четверти пациентов с COVID-19

НАЛЬЧИК, 22 мая - РИА Новости. Более четверти выявленных заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, за сутки в республике выявлен 71 новый случай COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались девять пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
"За сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 2091 подтвержденный случай. Выздоровели за сутки 12 человек, всего выздоровевших - 536", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в республике в трех госпиталях находятся 437 человек, на амбулаторном лечении – 425 человек, в том числе 49 детей, еще 684 человека, включая 207 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2098 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф