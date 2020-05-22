В Чечне рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 22 мая – РИА Новости. В Чечне около 80% зараженных коронавирусом не проявляют симптомов заболевания, сообщает региональный минздрав.

"В 79% случаев COVID-19 имеют бессимптомное течение заболевания. За все время в республике проведено около 40 тысяч исследований на диагностику новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.

В республике развернуто 1310 коек со сверхнормативной подачей кислорода - 86% при нормативе 70%, для приема больных с коронавирусом перепрофилировано шесть больниц.

"Пациенты, находящиеся на амбулаторном наблюдении, получают все необходимые лекарственные средства и медицинскую помощь так же, как и пациенты, которые проходят лечение в стационаре", - подчеркивает минздрав.

В Чечне всего зарегистрировано 1 026 подтвержденных случаев заболевания, из них 635 человек выздоровели, 11 скончались.