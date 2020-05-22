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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:30
https://ria.ru/20200522/1571826420.html
В Чечне рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Чечне рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

11:30 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 22 мая – РИА Новости. В Чечне около 80% зараженных коронавирусом не проявляют симптомов заболевания, сообщает региональный минздрав.
"В 79% случаев COVID-19 имеют бессимптомное течение заболевания. За все время в республике проведено около 40 тысяч исследований на диагностику новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.
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В республике развернуто 1310 коек со сверхнормативной подачей кислорода - 86% при нормативе 70%, для приема больных с коронавирусом перепрофилировано шесть больниц.
"Пациенты, находящиеся на амбулаторном наблюдении, получают все необходимые лекарственные средства и медицинскую помощь так же, как и пациенты, которые проходят лечение в стационаре", - подчеркивает минздрав.
В Чечне всего зарегистрировано 1 026 подтвержденных случаев заболевания, из них 635 человек выздоровели, 11 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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