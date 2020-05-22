В Якутии более половины новых случаев COVID-19 выявили в Якутске

"Сорок семь новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Якутске, главным образом, это контактные лица ранее заболевших, новых крупных очагов заболевания нет. Семнадцать новых случаев выявлено в Намском улусе, в селе Хонгор-Бие Салбанского наслега, где с 21 мая главой Якутии Айсеном Николаевым объявлен карантин. Пять случаев заражения выявлено в Ленске, четыре - в Нерюнгри, по два случая в Оймяконском и Таттинском улусах, по одному новому случаю в Мирном, Верхневилюйском и Мегино-Кангаласском улусах", - рассказали в оперштабе.