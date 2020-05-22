В Якутии более половины новых случаев COVID-19 выявили в Якутске

ЯКУТСК, 22 мая – РИА Новости. За сутки в Якутии выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом, более половины из них - в Якутске, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Как отметили в оперштабе, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 1077 случаев коронавируса, 456 человек полностью выздоровели, шесть умерли.
"Сорок семь новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Якутске, главным образом, это контактные лица ранее заболевших, новых крупных очагов заболевания нет. Семнадцать новых случаев выявлено в Намском улусе, в селе Хонгор-Бие Салбанского наслега, где с 21 мая главой Якутии Айсеном Николаевым объявлен карантин. Пять случаев заражения выявлено в Ленске, четыре - в Нерюнгри, по два случая в Оймяконском и Таттинском улусах, по одному новому случаю в Мирном, Верхневилюйском и Мегино-Кангаласском улусах", - рассказали в оперштабе.
Заболевших госпитализируют, контактировавших с ними людей изолируют.
По данным оперштаба, в Якутске 46 человек были выписаны после полного выздоровления, 11 из них - студенты СВФУ.
Девять человек в Якутске находятся в тяжелом состоянии, в том числе один - на аппарате ИВЛ. За сутки всеми лабораториями республики обработано 2508 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 657 человек.
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