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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:29
https://ria.ru/20200522/1571826319.html
В Якутии более половины новых случаев COVID-19 выявили в Якутске
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1036x0_80_0_0_1f1a91b26b9744c26980b913b2229602.jpg
РИА Новости

В Якутии более половины новых случаев COVID-19 выявили в Якутске

11:29 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 мая – РИА Новости. За сутки в Якутии выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом, более половины из них - в Якутске, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Как отметили в оперштабе, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 1077 случаев коронавируса, 456 человек полностью выздоровели, шесть умерли.
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"Сорок семь новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Якутске, главным образом, это контактные лица ранее заболевших, новых крупных очагов заболевания нет. Семнадцать новых случаев выявлено в Намском улусе, в селе Хонгор-Бие Салбанского наслега, где с 21 мая главой Якутии Айсеном Николаевым объявлен карантин. Пять случаев заражения выявлено в Ленске, четыре - в Нерюнгри, по два случая в Оймяконском и Таттинском улусах, по одному новому случаю в Мирном, Верхневилюйском и Мегино-Кангаласском улусах", - рассказали в оперштабе.
Заболевших госпитализируют, контактировавших с ними людей изолируют.
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По данным оперштаба, в Якутске 46 человек были выписаны после полного выздоровления, 11 из них - студенты СВФУ.
Девять человек в Якутске находятся в тяжелом состоянии, в том числе один - на аппарате ИВЛ. За сутки всеми лабораториями республики обработано 2508 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 657 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)ЯкутскОбщество
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