Вулкан Этна выбросил столб дыма и пепла на 4,5 километра

РИМ, 22 мая - РИА Новости. Проснувшийся в конце апреля сицилийский вулкан Этна активизировался в ночь на пятницу, выбросив в небо столб дыма и пепла на высоту 4,5 километра, пишет местное издание La Nuova Sicilia.
Вулканическая деятельность зафиксирована на так называемом юго-восточном Новом кратере, который образовался еще в 2007 году. Активность продолжалась около трех часов, после чего пошла на спад. Облако выброшенных в атмосферу веществ рассеялось в юго-западном направлении.
Il virus,l'asteroide,il terremoto oggi il vulcano ma un momento di tregua no? #Etna pic.twitter.com/mt4apBRwaV— ellediluca (@momentidistallo) May 22, 2020
Работа аэропорта ближайшего к Этне города Катанья не нарушена. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы в сокращенном режиме из-за эпидемии коронавируса.
Последний крупный всплеск активности Этны был зафиксирован в конце апреля. Помимо столба дыма и пепла, на поверхность из кратера вытекли потоки лавы.
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