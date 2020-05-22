Вулкан Этна выбросил столб дыма и пепла на 4,5 километра

Вулканическая деятельность зафиксирована на так называемом юго-восточном Новом кратере, который образовался еще в 2007 году. Активность продолжалась около трех часов, после чего пошла на спад. Облако выброшенных в атмосферу веществ рассеялось в юго-западном направлении.