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Туризм
2020-05-22T12:11
https://ria.ru/20200522/1571826289.html
Вулкан Этна выбросил столб дыма и пепла на 4,5 километра
https://cdn24.img.ria.ru/images/155554/98/1555549839_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_1bde2adc0c43a425a4aefb9ae395077f.jpg
РИА Новости

Вулкан Этна выбросил столб дыма и пепла на 4,5 километра

11:29 22.05.2020 (обновлено: 12:11 22.05.2020)
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CC0 / 6657176 / Вулкан Этна
Вулкан Этна
CC0 / 6657176 /
РИМ, 22 мая - РИА Новости. Проснувшийся в конце апреля сицилийский вулкан Этна активизировался в ночь на пятницу, выбросив в небо столб дыма и пепла на высоту 4,5 километра, пишет местное издание La Nuova Sicilia.
Вулканическая деятельность зафиксирована на так называемом юго-восточном Новом кратере, который образовался еще в 2007 году. Активность продолжалась около трех часов, после чего пошла на спад. Облако выброшенных в атмосферу веществ рассеялось в юго-западном направлении.
Работа аэропорта ближайшего к Этне города Катанья не нарушена. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы в сокращенном режиме из-за эпидемии коронавируса.
Последний крупный всплеск активности Этны был зафиксирован в конце апреля. Помимо столба дыма и пепла, на поверхность из кратера вытекли потоки лавы.
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