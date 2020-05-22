ВЦИОМ выяснил отношение россиян к амнистии к 75-летию Победы

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Почти половина россиян (44%) поддерживают идею проведения заключенным за уголовные преступления небольшой и средней тяжести амнистии в связи с 75-летием Победы, против выступают 37%, свидетельствуют результаты ВЦИОМ. Почти половина россиян (44%) поддерживают идею проведения заключенным за уголовные преступления небольшой и средней тяжести амнистии в связи с 75-летием Победы, против выступают 37%, свидетельствуют результаты опроса

По результатам исследования, еще для 13% идея проведения амнистии безразлична, 6% затруднились ответить.

Отмечается, что 87% респондентов в той или иной степени знают о такой мировой практике, как амнистия, 12% - впервые слышат. При этом 50% одобряют эту меру, 25% не одобряют, для 15% это безразлично, 10% затруднились ответить.

Как указано в опросе, амнистию для лиц, совершивших экономические преступления небольшой тяжести, считают допустимой 67% опрошенных, для тех, кто совершил экономические преступления средней тяжести - 46%. Когда речь идет о преступлениях, угрожавших безопасности человека, то 44% считают возможной амнистию для тех, кто совершил преступление небольшой тяжести, 25% для тех, кто совершил преступления средней тяжести.

Поддерживающие проведение амнистии среди причин чаще всего указывали, что такая мера допустима для лиц, совершивших преступления небольшой тяжести (24%), что у каждого должен быть второй шанс (17%), что у кого-то могли быть судебные ошибки (16%), люди могут осознавать ошибки и исправляться (14%). Противники проведения амнистии объясняют свою точку зрения тем, что преступники должны понести наказание и ответить за свои проступки (44%).