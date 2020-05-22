ВЦИОМ выяснил отношение россиян к амнистии к 75-летию Победы

По результатам исследования, еще для 13% идея проведения амнистии безразлична, 6% затруднились ответить.
Отмечается, что 87% респондентов в той или иной степени знают о такой мировой практике, как амнистия, 12% - впервые слышат. При этом 50% одобряют эту меру, 25% не одобряют, для 15% это безразлично, 10% затруднились ответить.
Как указано в опросе, амнистию для лиц, совершивших экономические преступления небольшой тяжести, считают допустимой 67% опрошенных, для тех, кто совершил экономические преступления средней тяжести - 46%. Когда речь идет о преступлениях, угрожавших безопасности человека, то 44% считают возможной амнистию для тех, кто совершил преступление небольшой тяжести, 25% для тех, кто совершил преступления средней тяжести.
Поддерживающие проведение амнистии среди причин чаще всего указывали, что такая мера допустима для лиц, совершивших преступления небольшой тяжести (24%), что у каждого должен быть второй шанс (17%), что у кого-то могли быть судебные ошибки (16%), люди могут осознавать ошибки и исправляться (14%). Противники проведения амнистии объясняют свою точку зрения тем, что преступники должны понести наказание и ответить за свои проступки (44%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 мая по заказу Ассоциации защиты бизнеса, руководимой Александром Хуруджи — общественным помощником бизнес-омбудсмена Бориса Титова по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.