Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-22T11:26
https://ria.ru/20200522/1571826110.html
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к амнистии к 75-летию Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_0:308:6016:3692_1036x0_80_0_0_54a629c0a1ab9501a5579096a097766e.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к амнистии к 75-летию Победы

11:26 22.05.2020
417
© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера
© Depositphotos / cunaplus
Тюремная камера. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Почти половина россиян (44%) поддерживают идею проведения заключенным за уголовные преступления небольшой и средней тяжести амнистии в связи с 75-летием Победы, против выступают 37%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По результатам исследования, еще для 13% идея проведения амнистии безразлична, 6% затруднились ответить.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 03:16Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал, кто может попасть под "коронавирусную" амнистию
Отмечается, что 87% респондентов в той или иной степени знают о такой мировой практике, как амнистия, 12% - впервые слышат. При этом 50% одобряют эту меру, 25% не одобряют, для 15% это безразлично, 10% затруднились ответить.
Как указано в опросе, амнистию для лиц, совершивших экономические преступления небольшой тяжести, считают допустимой 67% опрошенных, для тех, кто совершил экономические преступления средней тяжести - 46%. Когда речь идет о преступлениях, угрожавших безопасности человека, то 44% считают возможной амнистию для тех, кто совершил преступление небольшой тяжести, 25% для тех, кто совершил преступления средней тяжести.
Поддерживающие проведение амнистии среди причин чаще всего указывали, что такая мера допустима для лиц, совершивших преступления небольшой тяжести (24%), что у каждого должен быть второй шанс (17%), что у кого-то могли быть судебные ошибки (16%), люди могут осознавать ошибки и исправляться (14%). Противники проведения амнистии объясняют свою точку зрения тем, что преступники должны понести наказание и ответить за свои проступки (44%).
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
9 мая, 04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 мая по заказу Ассоциации защиты бизнеса, руководимой Александром Хуруджи — общественным помощником бизнес-омбудсмена Бориса Титова по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
1221129
Обсудить 2
75 лет Великой ПобедыРоссияБорис ТитовВЦИОМОбщество
Рекомендуем
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Сын саудовского журналиста Хашукджи объявил, что семья прощает его убийц
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
В России отказались от шахматной рассадки в самолетах
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве задержали издателя журнала "Флирт" за организацию проституции
Вулкан Этна
Вулкан Этна выбросил столб дыма и пепла на 4,5 километра
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
Чубайс рассказал, что его больше всего удивило в ситуации с COVID-19
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
Сенатор Олег Морозов
Сенатор: Россия готова к переговорам с США, но не под "дулом пистолета"
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
Чубайс ожидает революции в транспорте через несколько лет
Павел Крашенинников
Крашенинников: с 18 лет у россиян есть все права и обязанности
Хельсинки, Финляндия
В Финляндии прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
Украинский флаг на границе с Россией
На Украине планируют перенести срок постройки "стены" с Россией
Сергей Рябков
В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
14:55Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
14:54Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Лента новостейМолния