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2020-05-22T11:26
https://ria.ru/20200522/1571826077.html
Великобритания не планирует выходить из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Великобритания не планирует выходить из Договора по открытому небу

11:26 22.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве
Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Великобритания не планирует выходить из Договора по открытому небу, говорится в сообщении британского посольства в РФ.

"Правительство Великобритании было проинформировано о решении США выйти из Договора об открытом небе. Мы понимаем их обеспокоенность о неисполнении договора российской стороной", - указывается в сообщении в Telegram-канале.

Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
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Россия не будет выходить из Договора по открытому небу
"Великобритания остается приверженной Договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание", - поясняется в нем. "Великобритания не имеет планов по выходу из Договора", - сообщили в британском посольстве в Москве.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
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Выход США не уничтожит Договор по открытому небу, считает эксперт
Он был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуДональд ТрампВеликобританияЕвропаСШАВ мире
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