Великобритания не планирует выходить из Договора по открытому небу

"Правительство Великобритании было проинформировано о решении США выйти из Договора об открытом небе. Мы понимаем их обеспокоенность о неисполнении договора российской стороной", - указывается в сообщении в Telegram-канале.

"Великобритания остается приверженной Договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание", - поясняется в нем. "Великобритания не имеет планов по выходу из Договора", - сообщили в британском посольстве в Москве.

Он был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.