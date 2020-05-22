В Москве задержали издателя журнала "Флирт" за организацию проституции

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа Москвы при участии Росгвардии и Росфинмониторинга пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в организации занятия проституцией. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь подозреваемых: предполагаемый организатор и его помощники", - сказала Волк.