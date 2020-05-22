В Москве задержали издателя журнала "Флирт" за организацию проституции

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Полиция в Москве задержала несколько человек по подозрению в организации занятия проституцией, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа Москвы при участии Росгвардии и Росфинмониторинга пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в организации занятия проституцией. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь подозреваемых: предполагаемый организатор и его помощники", - сказала Волк.
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что среди задержанных скандально известный издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.
По словам Волк, при обысках в квартирах фигурантов обнаружены тетради и блокноты с записями, десятки мобильных телефонов, ноутбуки и деньги, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Возбуждено уголовное дело "Организация занятия проституцией". Предполагаемый организатор противоправной деятельности задержан. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Зяблицева и еще около 40 человек задержали в 2015 году по подозрению в организации проституции. По данным правоохранителей, Зяблицев и главный редактор "Флирта" Станислава Казакова не только рекламировали интим-услуги в журнале и в его электронной версии в интернете, но и организовали оказание интимных услуг за деньги. В июне 2017 года Симоновский суд Москвы приговорил Зяблицева к трем годам колонии общего режима, Казакову - к двум годам условно.
Печатная версия "Флирта" раздавалась на улицах Москвы, журналы подкладывали под автомобильные дворники, а к распространению зачастую привлекались выходцы из Африки и Средней Азии. Некоторые из изданий правоохранителям удавалось закрыть. Так, в 2013 году по решению суда был закрыт журнал "Флирт в большом городе" из-за ошибки при регистрации: эротическое издание было зарегистрировано как информационно-рекламное.
Параллельно с этим правоохранительные органы проводили проверку журнала на предмет организации занятия проституцией, но тогда факты не были выявлены. По данным прокуратуры, владелец журнала "Флирт" заработал на издании 68 миллионов рублей.
25 декабря 2019, 09:36Два жителя Барнаула использовали ребенка для занятия проституцией