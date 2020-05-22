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2020-05-22T11:26
https://ria.ru/20200522/1571826044.html
В Москве задержали издателя журнала "Флирт" за организацию проституции
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РИА Новости

В Москве задержали издателя журнала "Флирт" за организацию проституции

11:26 22.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Полиция в Москве задержала несколько человек по подозрению в организации занятия проституцией, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа Москвы при участии Росгвардии и Росфинмониторинга пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в организации занятия проституцией. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь подозреваемых: предполагаемый организатор и его помощники", - сказала Волк.
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что среди задержанных скандально известный издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.
По словам Волк, при обысках в квартирах фигурантов обнаружены тетради и блокноты с записями, десятки мобильных телефонов, ноутбуки и деньги, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Возбуждено уголовное дело "Организация занятия проституцией". Предполагаемый организатор противоправной деятельности задержан. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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Зяблицева и еще около 40 человек задержали в 2015 году по подозрению в организации проституции. По данным правоохранителей, Зяблицев и главный редактор "Флирта" Станислава Казакова не только рекламировали интим-услуги в журнале и в его электронной версии в интернете, но и организовали оказание интимных услуг за деньги. В июне 2017 года Симоновский суд Москвы приговорил Зяблицева к трем годам колонии общего режима, Казакову - к двум годам условно.
Печатная версия "Флирта" раздавалась на улицах Москвы, журналы подкладывали под автомобильные дворники, а к распространению зачастую привлекались выходцы из Африки и Средней Азии. Некоторые из изданий правоохранителям удавалось закрыть. Так, в 2013 году по решению суда был закрыт журнал "Флирт в большом городе" из-за ошибки при регистрации: эротическое издание было зарегистрировано как информационно-рекламное.
Параллельно с этим правоохранительные органы проводили проверку журнала на предмет организации занятия проституцией, но тогда факты не были выявлены. По данным прокуратуры, владелец журнала "Флирт" заработал на издании 68 миллионов рублей.
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Средняя АзияИрина ВолкДмитрий ЗяблицевМоскваАфрикаПроисшествия
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