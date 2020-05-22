В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области , таким образом, число скончавшихся больных с COVID-19 возросло до 12, сообщает в пятницу оперативный штаб области по профилактике коронавируса.

Ранее сообщалось о 10 летальных случаях. Отмечалось также, что девять из 10 скончавшихся пациентов были старше 65 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.

"Зафиксировано еще два случая смерти пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении штаба.

Общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 3443, отмечает штаб.

Врачи оценивают состояние 11 пациентов как тяжелое, 94 - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. За сутки выписано еще 87 пациентов. Всего уральские врачи вылечили 1063 человека, уточняет штаб.