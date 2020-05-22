В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, таким образом, число скончавшихся больных с COVID-19 возросло до 12, сообщает в пятницу оперативный штаб области по профилактике коронавируса.
Ранее сообщалось о 10 летальных случаях. Отмечалось также, что девять из 10 скончавшихся пациентов были старше 65 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.
"Зафиксировано еще два случая смерти пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении штаба.
За сутки в регионе зарегистрировано еще 135 случаев COVID-19. Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" вирус подтвержден у жителей Екатеринбурга, Дегтярска, Верхней Пышмы, Богдановича, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Первоуральска, Среднеуральска, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Березовского, Бисертского городского округа, Верхнего Дуброво, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Новой Ляли, Ревды, Серова, Талицкого и Сысертского городских округов, а также у одного жителя другого региона России.
Общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 3443, отмечает штаб.
Врачи оценивают состояние 11 пациентов как тяжелое, 94 - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. За сутки выписано еще 87 пациентов. Всего уральские врачи вылечили 1063 человека, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.