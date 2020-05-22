Онлайн-конференция президента ТПП РФ Сергея Катырина

- президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей КАТЫРИН;- председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр БОРИСОВ;- председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр КАНЬШИН.Как COVID-19 отразился на российском бизнесе? Какие сферы пострадали больше всего? Каковы предложения по улучшению ситуации? Насколько эффективны государственные меры поддержки? Каковы прогнозы относительно восстановления предпринимательской активности? Какие новые возможности пандемия открыла для отечественного бизнеса?