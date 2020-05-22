Онлайн-конференция президента ТПП РФ Сергея Катырина

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Участники:
- президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей КАТЫРИН;
- председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр БОРИСОВ;
- председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр КАНЬШИН.
Как COVID-19 отразился на российском бизнесе? Какие сферы пострадали больше всего? Каковы предложения по улучшению ситуации? Насколько эффективны государственные меры поддержки? Каковы прогнозы относительно восстановления предпринимательской активности? Какие новые возможности пандемия открыла для отечественного бизнеса?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей КАТЫРИН;
- председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр БОРИСОВ;
- председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр КАНЬШИН.
Как COVID-19 отразился на российском бизнесе? Какие сферы пострадали больше всего? Каковы предложения по улучшению ситуации? Насколько эффективны государственные меры поддержки? Каковы прогнозы относительно восстановления предпринимательской активности? Какие новые возможности пандемия открыла для отечественного бизнеса?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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