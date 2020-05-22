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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:21
https://ria.ru/20200522/1571825671.html
В Нижегородской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19

11:21 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 57, за сутки погибли четыре пациента, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще 4 жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 57. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении. В среду и в четверг также сообщалось о гибели четырех пациентов с COVID-19, то есть за три дня в регионе констатирована гибель 12 человек с коронавирусом.
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По состоянию на 22 мая в Нижегородской области подтверждены еще 202 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 7615 человек. Выздоровели и выписаны 2076 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Из общего числа заболевших около 4,3 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 1,1 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4 тысяч - под наблюдением врачей, из них 73 – в обсерваторах.
"В ежедневной сводке заболеваемости показатель по числу заболевших в нашем регионе в последние несколько дней снижается. При этом мы входим в пятерку лидеров по числу выздоровевших за сутки. Это обнадеживающая тенденция, однако не повод для того, чтобы ослабить дисциплину. Динамика заболеваемости сильно зависит от того, насколько четко соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической безопасности", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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