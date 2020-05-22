В Нижегородской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19

"В ежедневной сводке заболеваемости показатель по числу заболевших в нашем регионе в последние несколько дней снижается. При этом мы входим в пятерку лидеров по числу выздоровевших за сутки. Это обнадеживающая тенденция, однако не повод для того, чтобы ослабить дисциплину. Динамика заболеваемости сильно зависит от того, насколько четко соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической безопасности", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.