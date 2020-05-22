В Нижегородской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 57, за сутки погибли четыре пациента, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще 4 жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 57. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении. В среду и в четверг также сообщалось о гибели четырех пациентов с COVID-19, то есть за три дня в регионе констатирована гибель 12 человек с коронавирусом.
По состоянию на 22 мая в Нижегородской области подтверждены еще 202 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 7615 человек. Выздоровели и выписаны 2076 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Из общего числа заболевших около 4,3 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 1,1 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4 тысяч - под наблюдением врачей, из них 73 – в обсерваторах.
"В ежедневной сводке заболеваемости показатель по числу заболевших в нашем регионе в последние несколько дней снижается. При этом мы входим в пятерку лидеров по числу выздоровевших за сутки. Это обнадеживающая тенденция, однако не повод для того, чтобы ослабить дисциплину. Динамика заболеваемости сильно зависит от того, насколько четко соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической безопасности", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф