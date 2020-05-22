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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:21
https://ria.ru/20200522/1571825549.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 14
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 14

11:21 22.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Число умерших в Тверской области пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки выросло с 11 до 14, выздоровели 23 человека, сообщает в пятницу областное правительство.
"Четырнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
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За сутки в Тверской области подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. "Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 23 человека. Всего 756 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - сообщает облправительство.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 425 человек, городе Кимры - 335 человек, в Конаковском районе - 147 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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