В Тверской области число жертв коронавируса достигло 14

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Число умерших в Тверской области пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки выросло с 11 до 14, выздоровели 23 человека, сообщает в пятницу областное правительство.
"Четырнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За сутки в Тверской области подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. "Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 23 человека. Всего 756 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - сообщает облправительство.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 425 человек, городе Кимры - 335 человек, в Конаковском районе - 147 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.