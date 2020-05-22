В Тверской области число жертв коронавируса достигло 14

"Четырнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За сутки в Тверской области подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. "Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 23 человека. Всего 756 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - сообщает облправительство.