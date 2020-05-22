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Как быстро похудеть в домашних условиях без вреда для здоровья
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РИА Новости

Как быстро похудеть в домашних условиях без вреда для здоровья

12:14 22.05.2020
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© Depositphotos / tonodiazДевушка занимается фитнесом дома
Девушка занимается фитнесом дома
© Depositphotos / tonodiaz
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Традиционно многие стараются успеть сбросить вес к лету. Как быстро и эффективно похудеть в домашних условиях без вреда здоровью, что есть и какие упражнения делать — в материале РИА Новости.

Как быстро похудеть

О том, как можно эффективно сбросить вес дома, РИА Новости рассказала фитнес-тренер Анастасия Токмакова. "В первую очередь хочу отметить: локально мы не худеем, вес уходит одновременно. Все зависит от организма — с каких-то частей тела жир уходит быстрее, с каких-то медленнее".

В животе

"Объемы живота зависят от того, что и сколько мы едим. Конечно, пресс можно сделать рельефным. Но если над мышцами есть жировая прослойка, всех ваших достижений не будет видно. Самое главное — отказаться от вредной пищи", — объясняет тренер. Одно из упражнений, которое поможет укрепить живот, — прямые скручивания: нужно лечь на пол, согнуть ноги в коленях, прижать стопы к полу, на выдохе оторвать корпус от пола на 20-30 сантиметров, на вдохе — опустить.

В ногах

Чтобы убрать лишнее из ягодиц и бедер, необходимо регулярно делать выпады, махи ногами прямо и в сторону, приседать. "Еще хорошее упражнение: ложитесь на правый бок, левую ногу — за стопу правой, а затем поднимайте и опускайте правую ногу, не касаясь пола. То же самое сделайте, лежа на левом боку".
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В лице

Лишний жир с лицевой части можно убрать при помощи массажей. "Но если не придерживаться правильного питания, рискуете просто пустить деньги на ветер", — предупреждает Токмакова. Вариаций того, как привести кожу в тонус — масса. "Например, подойдет буккальный массаж — в процессе прорабатывается внутренняя и внешняя сторона щек. Улучшатся кровообращение, мышечная ткань становится крепче, кожа подтягивается. За счет этого помимо прочего и уходит лишнее".

В руках

Для рук предпочтительнее всего отжимания. "Еще можно взять бутыли с водой, делать сгибания и разгибания". Полезно использовать и фитнес-резинки — к примеру, зафиксировать резинку на локтях, вытянуть руки перед собой и разводить их в разные стороны одновременно. "Во время выполнения упражнений (не важно каких именно) сосредоточьтесь на них. Не стоит одновременно смотреть фильмы. Так процесс пройдет эффективнее", — советует тренер.

После родов

"У многих женщин после родов появляются проблемы со спиной. Поэтому в первую очередь нужно укрепить мышечный корпус". Также важно учесть, есть ли какие-либо противопоказания. "Есть те, у кого развивается диастаз, при котором передние мышцы расходятся. В таком случае нужно исключить все упражнения на пресс".
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Упражнения для дома

Анастасия подсказывает, какие упражнения в домашних условиях могут подойти всем: женщине и мужчине, подростку и взрослому.
Первое — приседания: ноги расставить чуть шире плеч, колени слегка согнуть. В первую очередь нужно отвести таз назад, а затем присесть. Спина при это должна быть прямая. Стопы от пола не отрывать, опираться на пятки. Достаточно будет 15-20 повторений по 4 подхода. Второе — зашагивания: поставьте стопу правой ноги на стул, поднимитесь, встаньте на две ноги. Затем опустите правую на пол, потом левую следом за ней. На каждую ногу 20 зашагиваний по 4 подхода. Третье — планка в динамике: обопритесь на ладони, вытянитесь в полный рост, а затем на протяжении минуты подтягивайте к груди колено, чередуя правую с левой ногой. Четвертое — "обратные" отжимания: повернитесь спиной к дивану, прижмите ладони к нему, вытяните вперед ноги, согните руки в локтях на 90 градусов и опустите таз вниз, не касаясь пола, а затем примите исходное положение. Сделайте 10-15 повторений по 4 подхода.

Можно ли похудеть без диет

"Похудеть можно и на шоколадках. Вопрос в том, как человек будет по итогу выглядеть — качество кожи, волос, ногтей может заметно пострадать, — комментирует тренер по фитнесу. — Питание должно быть здоровым, сбалансированным. Результата можно добиться в комплексе: здоровая еда, тренировки, сон. Включите в рацион побольше овощей и фруктов. При необходимости принимайте витамины". Бросаться в крайности ни в коем случае нельзя — никаких диет только "на гречке" или только "на воде". Если соблюдать все рекомендации, за месяц можно похудеть на 3-5 кг. Насколько быстро будет уходить вес, зависит от ряда факторов. Один из них — придерживался ли раньше человек здорового образа жизни.
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фруктыЗдоровьепохудениеСпортОбщество
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