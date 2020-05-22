Круизные суда не смогут зайти в воды Австралии до 17 сентября

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пограничная служба Австралии продлила до 17 сентября действие запрета на заход в воды страны круизных лайнеров, говорится в заявлении ведомства.
Первоначально власти ввели запрет на заход круизных судов 27 марта из-за вспышки коронавируса. Тогда в австралийских водах находилось 28 лайнеров, которые вместе с экипажем смогли впоследствии спокойно покинуть территорию.
"Действующие ограничения на круизные суда, заходящие в австралийские воды, продлены еще на три месяца до 17 сентября 2020 года. Любому круизному лайнеру, способному перевозить более 100 пассажиров, запрещено совершать круизы в Австралии", - говорится в заявлении австралийских пограничников.
В среду, отмечается в сообщении, министр здравоохранения страны уточнил положение закона о биологической безопасности: запрет на прибытие в австралийские порты распространяется на любые международные круизные суда, покинувшие иностранный порты.
По последним данным, в Австралии в общей сложности выявлен 7081 случай заражения коронавирусом, скончались 100 зараженных и 6472 человека уже вылечились.
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