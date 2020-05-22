Круизные суда не смогут зайти в воды Австралии до 17 сентября

"Действующие ограничения на круизные суда, заходящие в австралийские воды, продлены еще на три месяца до 17 сентября 2020 года. Любому круизному лайнеру, способному перевозить более 100 пассажиров, запрещено совершать круизы в Австралии", - говорится в заявлении австралийских пограничников.