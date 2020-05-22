В Красноярском крае умерли три пациента с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 25, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерли две женщины и мужчина. Погибшие возрастные из Красноярска и территорий края, всего умерших 25. На аппаратах ИВЛ 15 человек", - сказали в минздраве.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) 22 мая в Красноярском крае зарегистрирован 2971 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 на 45 территориях края, в том числе за последние сутки - 150 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.