На Гавайях арестовали 47 человек, освобожденных из тюрьмы на фоне COVID

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция в американском штате Гавайи повторно арестовала 47 человек, которые ранее были освобождены из тюрьмы в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса среди заключенных, сообщает местная газета Honolulu Star-Advertiser.
Аресты были произведены в столице штата городе Гонолулу. Как сообщил исполняющий обязанности прокурора города Дуайт Надамото в ходе заседания комитета по общественной безопасности, некоторые заключенные, освобожденные в связи с COVID-19, отбывали в тюрьме срок за насильственные преступления. По данным СМИ, к концу апреля из тюрем были освобождены более 500 заключенных.
Как отмечет издание, на данный момент в местной исправительной системе не было выявлено подтвержденных случаев коронавируса. По словам окружного прокурора Митча Рота, попытка адвокатов и судей сократить численность заключенных в тюрьмах штата в ответ на угрозу COVID-19 создала "опасную ситуацию".
"В нашей пенитенциарной системе нет случаев COVID-19, это хорошо, но многие были освобождены, несмотря на возражения прокуроров, мы получили повторные преступления, и мы считаем, что настало время остановить эту инициативу", - заявила генпрокурор штата Клэр Коннорс. По ее словам, арест 47 заключенных может показаться незначительной цифрой, но "это довольно много, если вы стали жертвой одного из преступлений". При этом не уточняется, какие обвинения были предъявлены арестованным.
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