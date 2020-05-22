На Гавайях арестовали 47 человек, освобожденных из тюрьмы на фоне COVID

"В нашей пенитенциарной системе нет случаев COVID-19, это хорошо, но многие были освобождены, несмотря на возражения прокуроров, мы получили повторные преступления, и мы считаем, что настало время остановить эту инициативу", - заявила генпрокурор штата Клэр Коннорс. По ее словам, арест 47 заключенных может показаться незначительной цифрой, но "это довольно много, если вы стали жертвой одного из преступлений". При этом не уточняется, какие обвинения были предъявлены арестованным.